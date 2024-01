Colpo Schiavone per l'Olbia, Moretti e Giampaolo per l'Ancona. Spal ed Entella sfoltiscono

Il mercato comincia ad entrare nel vivo e il primo colpo grosso è dell'Olbia: dal Sudtirol arriva il centrocampista Schiavone, l'anno scorso 14 presenze e un gol in A con la Salernitana e con in curriculum 7 stagioni e mezza in Serie B.

Molto attive anche le deluse del campionato. In attesa di altri innesti, la Spal si separa dall'attaccante Rosafio, in prestito secco al Messina. L'Entella, inseriti l'attaccante Vanni, dall'Ardea Nuova Florida, e il portiere Rinaldini (fine prestito al Carpi), ne saluta tre: i centrocampisti Mosti e Tascone vanno rispettivamente a Juve Stabia e Monopoli, mentre il difensore Lancini finisce al Novara.

Grandi manovre anche per l'Ancona che dopo gli annunci di Mondonico e Prezioso rinforza l'attacco con Moretti e Giampaolo, presi da Brindisi e Recanatese.

In tema di prestiti, la Carrarese restituisce al Parma il centrocampista Sementa e il Pescara prende dal Potenza il portiere Gasparini, mentre il Gubbio è a un passo dall'attaccante Bernardotto, del Giugliano.

Fase di studio invece per Rimini e Cesena. I biancorossi lavorano per assicurarsi Filippo Faggi, centrocampista ex Imolese chiuso al Bari – 1 presenza in questa B – e molto vicino al ritorno in Romagna. E per il centrocampo la squadra di Troise ripensa al gambiano Kujabi, già cercato in estate e in procinto di rientrare al Frosinone, dopo il breve prestito alla Torres.

Sempre tra mediana e trequarti, e sempre con provenienza dalla B, il Cesena pensa a Ndoj, in uscita dal Brescia. Un'opzione nel caso in cui partisse uno tra Bumbu, in scadenza e nel mirino del Gubbio, e Chiarello, sin qui poco utilizzato.