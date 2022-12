Derby: il Cesena perde Saber per squalifica

Il Cesena perde il suo fantasista, fermato dal giudice sportivo per una giornata da scontare nel derby con il Rimini. Per il Cesena sono definitivamente finite le vacanze, da oggi pomeriggio sono ripresi gli allenamenti a Villa Silvia in vista del ritorno in campo previsto per domenica 8 gennaio ore 14.30. I derby precedenti al Manuzzi dicono che il Cesena ha battuto il Rimini tre volte, un pareggio e una vittoria biancorossa. 3-2, il 28 marzo 2004, con la leggendaria rimonta bianconera sul Rimini del sontuoso Sergio Floccari che realizzò, quella domenica, uno dei gol più belli della sua carriera. 2-0 nella sfida play off del 6 giugno 2004, marcatori Peccarisi e Cavalli. 2-1 il 28 settembre 2005 con Ciaramitaro, Ferreira Pinto e ancora Floccari. Pareggio 1-1 il 25 novembre 2006 davanti a 16 mila spettatori gol di Salvetti su calcio di rigore e pareggio di Capucho Jeda. L'ultimo derby giocato al Manuzzi risale al 12 aprile 2008 ed è l'unica vittoria del Rimini 1-2 con il vantaggio bianconero firmato Biasi e nel finale prima Greco poi Ricchiuti ribaltano. Cesena proiettato anche sul mercato. Restyling previsto in particolare a centrocampo, con almeno una partenza e due arrivi, in quanto il Cesena ha ancora un posto libero in rosa. A partire sarà un esterno tra Adamo e Zecca mentre in entrata sono attesi un esterno e un trequartista. In difesa valigie pronte per Kontek.