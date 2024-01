Di Massimo e Udoh firmano la vittoria del Gubbio in casa della Fermana

Fermana - Gubbio

Fermana reduce dalla sconfitta di Pontedera, Gubbio per proseguire la serie di risultati positivi. Braglia costretto a rinunciare all'ultimo istante a Bulevardi per la febbre e al portiere Vettorel colpito da mal di schiena. Comincia meglio la Fermana con Tilli che resiste alla carica di Corsinelli ed impegna severamente Greco, bravo a salvarsi in angolo.

La risposta egubina con la verticale di Corsinelli per Di Massimo che si divora cosi il pallone del vantaggio. Protti letteralmente infuriato con la propria retroguardia. Minuto 41, ancora Gubbio, ancora con Di Massimo che in diagonale non trova il bersaglio. Primo tempo che si chiude con il destro centrale di Bumbu, bloccato da Furlanetto.

La supremazia ospite si concretizza ad inizio ripresa. Fa tutto Di Massimo, che prima recupera palla e poi s'inventa un destro a giro nell'angolo lontano che non da scampo a Furlanetto. Quinta rete stagionale per l'attaccante di Piero Braglia. Poco dopo la Fermana va vicinissima al pareggio. Sotto misura la girata di Paponi, attento e reattivo Greco che si salva in angolo.

Un minuto dopo il Gubbio mette la vittoria in cassaforte. Suggerimento di Mercati per Udoh, controllo e destro vincente dell'ex attaccante del Cesena che firma il 2 a 0. Nel finale, Gubbio in dieci per il doppio giallo a Tozzuolo ma la squadra ospite non rischia nulla. Quattro vittorie nelle ultime 5 partite per il Gubbio mentre la Fermana resta ancorata in fondo alla classifica.