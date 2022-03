Doppio Rolfini rilancia l'Ancona, Carrarese ko 2-0

Ritrovato il bomber, l'Ancona Matelica ritrova anche la vittoria. Doppietta di Alex Rolfini e 2-0 alla Carrarese per i dorici, che nelle 4 partite consecutive senza reti del loro 9 avevano alternato X e ko. E così sono 16 centri in 32 presenze per la punta biancorossa, in piena lotta per il titolo di capocannoniere. Il gol che la sblocca arriva già al 6°: il lancio di prima di Papa è perfetto, così come Rolfini è impeccabile nell'inserirsi, nel controllo a seguire e nello scavetto a battere l'uscita di Vettorel. E poco dopo Palesi e Sereni gli imbastiscono l'occasione del raddoppio, scialacquata con un destro senza sostanza. Lampo da pari per la Carrarese con la punizione alta di pochissimo di Berardocco, poi Rolfini si riprende la scena. Quando scappa a Khailoti c'è il sontuoso intervento di Vettorel a sbarrargli il cammino, sulla punizione di Sereni lisciata da Battistella invece Iotti arriva sul pallone vagante e la tocca dentro per la stoccata da doppietta.

Siamo al 17° e qui la partita va in naftalina fino al 54°, poi, improvvisamente, cambia tutto: Masetti si fa scappare Doumbia e lo strattona palesemente, un giallo evidente che però l'arbitro, a sorpresa, s'inventa come rosso diretto. Ancona in 10 per quasi tutta la ripresa e allora la Carrarese può spingere. Fin dalla punizione che consegue, sui cui sviluppi Battistella ciabatta malamente sul fondo. Berardocco a liberare il cross di Imperiale, Avella esce a vuoto ma Doumbia, a porta aperta, impetta sulla traversa. Lo stesso Doumbia è protagonista di un altro episodio sospetto: sul suo colpo di testa Rolfini salta a braccia scomposte e intercetta il pallone, sembrerebbe ma l'arbitro compensa la svista precedente e fa pari e patta. E ancora Tunjov per un'altra scorribanda di Imperiale, sull'imbucata Bianconi buca ed Energe centra la traversa dall'area piccola. Ultima occasione sciupata da una Carrarese impantanata a metà classifica, capace di appena un punto in quattro gare.