È un punto che serve molto più al Pineto che alla Spal

La Spal non sa più vincere. L'ultima vittoria degli estensi risale al 26 ottobre con il Sestri Levante in casa poi tre sconfitte e cinque pareggi, gli ultimi quattro consecutivi. Momento difficilissimo per la squadra di Colucci che soffre nel primo tempo. Traversa piena di De Stantis su azione d'angolo. Non ci sono troppe occasioni vere, la Spal resiste alla migliore predisposizione avversaria, e trova il vantaggio ad inizio ripresa con l'azione insistita di Rabbi. Gol cercato e voluto quello del centroavanti. Rao dalla distanza, Tonti evita il raddoppio, scossa Spal dopo il vantaggio. Il Pineto la riprende con l'ottimo cross di Borsoi dalla sinistra e la deviazione sotto porta del solito sempre decisivo Emilio Volpicelli. Brivido finale quando uno dei migliori del Pineto De Santis, calcia da lontanissimo e colpisce la parte alta della traversa. Pineto – Spal 1-1.