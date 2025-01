Entella sempre più in vetta: 2-0 alla Pianese

Le avversarie continuano a fermarsi, la Virtus Entella no. Contro la Pianese, i liguri centrano la quinta vittoria consecutiva, 15a del proprio campionato, e veleggiano verso il ritorno in Serie B. Ospiti subito all'attacco e pericolosi già al 10', con un cross dalla sinistra di Corbari, allontanato in angolo. A metà frazione, ecco il vantaggio dell'Entella. Altro traversone, stavolta da destra, la palla taglia tutta l'area e trova sul secondo palo Di Mario, che si libera dalla marcatura di Da Pozzo e infila Boer in spaccata. È la quarta rete in campionato per l'esterno. Al 26', padroni di casa ancora pericolosi. Casarotto, subentrato all'infortunato Guiu Vilanova, scappa in profondità, brucia Ercolani, si presenta in area e calcia a incrociare, palla fuori di un nulla. Prova a rispondere la Pianese, che sfrutta un malinteso tra i centrali dell'Entella, palla a Colombo e conclusione potente di controbbalzo, ma centrale, blocca senza problemi Siaulys.

Si arriva alla ripresa, dove i liguri cercano subito il goal del k.o., che potrebbe arrivare al 69' con uno stacco di Franzoni in area, il cui colpo di testa finisce a lato di pochissimo. Tuttavia, la rete è nell'aria e arriva quattro minuti dopo. Bella manovra dell'Entella sulla destra, Casarotto apre verso Karic, lo svedese mette la palla in mezzo e trova l'inserimento di Fall, che colpisce sotto misura ed è 2-0. Festeggiano i padroni di casa, al tappeto gli ospiti, che non riescono più a reagire. S'interrompe così a quattro la striscia di risultati positivi della Pianese, fermi a 32 punti, ancora in zona playoff, si allunga a 18 quella dell'Entella, sempre più in fuga, ora a +7 sulla Torres.