Eriksen, primo allenamento col Brentford. Sognando il Qatar

Il ritorno in campo di Christian Eriksen è sempre più vicino. L'ex centrocampista dell'Inter ha svolto il suo primo allenamento col suo nuovo club, il Brentford, attualmente 14° nella Premier League inglese. Eriksen è fermo dal 12 giugno scorso, quando fu colpito da arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia di Euro 2020, e può giocare grazie all'impiantamento di un defibrillatore sottocutaneo. Cosa che gli ha impedito di ottenere l'idoneità sportiva in Italia e reso inevitabile la risoluzione coi nerazzurri, ma che gli permette di giocare in Inghilterra e di sognare la convocazione per i Mondiali in Qatar, suo obiettivo conclamato. Col Brentford ha firmato un contratto fino a fine stagione.