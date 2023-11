Europa League: la Roma cade a Praga, l'Atalanta si qualifica agli ottavi

La Roma ha fatto il primo passo falso in Europa League in casa dello Slavia Praga, unica rivale per il passaggio del turno diretta agli ottavi, e restituendo ai cechi il 2-0 ottenuto all'Olimpico ha riaperto la corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.



L'Atalanta vince a Bergamo 1-0 contro lo Sturm Graz. Djimsiti alla duecentesima presenza la mette in gol all'inizio della seconda metà e alla squadra di Gasperini l'1-0 basta per qualificarsi alla fase successiva, ma non ancora per blindare il primo posto nel Gruppo D d'Europa League. Dopo quattro giornate, i nerazzurri sono avanti 10 a 7 sullo Sporting Lisbona, che ancora può sperare di scalzarli.