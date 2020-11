Fermana - Carpi 0-1, Carletti match-winner

Aveva bisogno di rialzare la testa – quantomeno in trasferta – il Carpi di Pochesci. E proprio grazie al colpo di testa di un neo-entrato, Carletti, gli emiliani portano a casa un successo importante quanto complicato su un campo ostico come il “Bruno Recchioni”. La Fermana di Antonioli veniva da due vittorie consecutive ed imbriglia la manovra degli ospiti che collezionano, però, la prima chance: lungo giropalla del Carpi, Fofana ci prova da fuori. Ginestra si distende e mette in corner. Allo scadere della prima frazione di gioco meglio i gialloblu: Boateng scappa alle spalle della difesa su spizzata di Liguori e calcia in diagonale trovando la pronta risposta di Rossini. Dal corner successivo Urbinati prende bene il tempo ma non inquadra lo specchio della porta.









La ripresa si apre con il cambio decisivo ai fini della partita: fuori Maurizi, dentro Carletti. Al 9 del Carpi bastano poco più di 3 minuti per lasciare il segno. Calcio d'angolo, l'ex Gozzano si libera della marcatura e non lascia scampo a Ginestra con un'inzuccata perfetta. Terzo centro in campionato per Carletti, dopo la doppietta siglata alla prima giornata con la Sambenedettese. Ora i biancorossi provano a chiuderla: Biasci prima non riesce a servire il compagno, poi si mette in proprio ma il destro è impreciso. Carletti troverebbe anche il centro del 2-0 nel finale ma Varoli, autore della torre per il centravanti, parte in posizione di off-side sugli sviluppi di una punizione e tutto viene fermato dal direttore di gara. E così la Fermana si crea un'ultima grande chance ma la spettacolare rovesciata di Cognigni esce di un soffio.