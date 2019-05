Il Fano vince, ma non basta - I gol della C

Il Fano torna tra i dilettanti. Il gol di Morselli con il quale i granata superano la Triestina non serve: i marchigiani finiscono ultimi e per loro c'è la retrocessione diretta. Amichevole di fine stagione tra Feralpi e Pordenone. Scarsella porta avanti i leoni del garda che trovano sempre con Scarsella anche il gol del 2-0. Ma Bombagi riporta i ramarri in partita e col 2-2 di Candellone che consente ai suoi, già in serie B, di chiudere senza perdere. Ultimo atto con fuochi d'artificio a Gorgonzola. Di Perna in mischia l'1-0, Il raddoppio della Giana in contropiede con Rocco. La Vis Pesaro si organizza e ringrazia il portiere ospite per Guidone che fa 2-1. Un bel contropiede chiuso di giustezza da Mutton per calare il tris. Guidone al volo continua il festival del gol fino al 3-3 di Gennari. La Samb vince il derby del Recchioni con la Fermana, Stanco prima parato e poi gol, e Samb che raddoppia quando Biondi sbuca dall'angolo. Malcore illude i padroni di casa, stroncati poi da Cecchini che appena entrato fa tris. Un rigore di Casiraghi, il Gubbio vince e condanna la Virtus Verona al play out. Il Vicenza prepara i play off vincendo a Bergamo, Bizzotto piega l'Albinoleffe già salvo nel recupero. Solo una squadra in campo a Bolzano, è il Monza che marcia spedito. Palazzi 1, poi un contropiede di Reginaldo che offre a D'Errico un rigore in movimento e Fossati per il definitivo 0-3. 0-0 tra Teramo e Ternana.