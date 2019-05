Il Palermo retrocesso in serie C

Il Palermo è stato penalizzato con l'ultimo posto in Serie B e pertanto retrocede in Serie C. Questa la sentenza del tribunale federale della Figc in merito all'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società rosa-nero. Il tribunale ha poi dichiarato inammissibile, il deferimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini. Il Palermo ha due giorni per presentare il ricorso.