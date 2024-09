Il Pescara che vince a Chiavari (0-1) è la nuova capolista

Entella - Pescara

Un colpo pesantissimo quello del Pescara di Baldini che vince a Chiavari e si issa in vetta. Match bloccato tra due squadre forti che si temono e si studiano. Poi l'Entella crea con Tiritello che batte lungo: Bariti si incolla il pallone al piede, si beve Crialese e conclude esterno rete. Risponde il Pescara con la giocata di Meazzi, frusta di Brosco fuori di pochissimo. Occasionissima prima dell'intervallo: Guiu se ne va, fa mezzo campo, sterza e mira fuori di niente. Serve un colpo per sbloccarla, lo trova il Pescara al minuto 57: Valzania prende l'anticipo e la tocca sul palo lontano. Esultanza generale, Baldini invece sceglie un profilo zemaniano. Una volta avanti, gli abruzzesi la congelano da squadra matura e concedono all'Entella solo cosine da lontano. Casarotto quasi da casa sua, Plizzari in angolo non azzarda la presa. E quando è già cominciato il recupero sono sempre Casarotto e Plizzari a giocarsela. Potrebbe anche chiuderla il Pescara con un bel contopiede griffato Vergani-Cangiano. Siaulys esce vincitore, ma per qualche secondo, tempo di sentir l'arbitro fischiare la fine e salutare il Pescara nuova capolista.