Il Pontedera elimina la Reggiana

Reggiana-Pontedera

Reduce dalla netta vittoria in campionato sulla Vis Pesaro, la Reggiana fa il suo esordio in Coppa Italia. Gli emiliani hanno saltato il primo turno per effetto del piazzamento guadagnato lo scorso anno al termine della regular season. Di fronte un Pontedera in ottima salute. Per i toscani, due vittorie di fila in campionato, oltre al successo di prestigio ottenuto in Coppa Italia sul campo del Siena. La prima occasione è proprio di marca ospite. Gran sinistro di Fantacci, il portiere Turk si distende e mette in angolo. Padroni di casa che protestano per questo contatto tra De Ioannon e Muroni, il direttore di gara fa proseguire. Supremazia territoriale della Reggiana ma le occasioni sono tutte del Pontedera.

Minuto 27, Orsi sbaglia il controllo, Somma ne approfitta e con un preciso diagonale sblocca la partita. Ospiti meritatamente in vantaggio e che poco dopo la mezz'ora vanno vicini al raddoppio. Questa volta è Guidi a presentarsi tutto solo davanti a Turk ma il suo sinistro si perde incredibilmente sul fondo. Una manciata di minuti e toscani nuovamente vicini al 2 a 0. Un altro errore in disimpegno di Orsi libera al tiro Fantacci che da centro area, manca clamorosamente il bersaglio. Secondo tempo, ci prova Libutti con un diagonale che non trova la porta avversaria. I tentativi dei padroni di casa sono tutti dalla distanza e non creano problemi al portiere ospite. L'ultima opportunità porta la firma di Pellegrini con una rovesciata, non troppo distante dall'incrocio dei pali. Al Città del Tricolore, il Pontedera batte la Reggiana per 1 a 0 Toscani agli ottavi di finale dove affronteranno la vincente di Viterbese-Giugliano.