Il Rimini ferma l'Ancona, il Cesena sbatte sul Pineto

Dopo 3 ko consecutivi torna a muovere la classifica il Rimini che ferma sull'1-1 l'Ancona. Esordio casalingo al “Neri” per il neo-tecnico Troise, meglio i dorici in avvio: Cioffi se la ritrova lì dopo una mischia e calcia in un amen, palla a lato di un soffio. Risposta biancorossa con Ubaldi che si libera di Dutu e poi spara addosso a Perrucchini che si salva in corner. Nel momento migliore del Rimini, ecco il vantaggio Ancona: cross di Martina dalla sinistra, Spagnoli sfiora e Basso – in due volte – spinge dentro il pallone dell'1-0. Caparbio l'esterno di Marco Donadel che, dopo la prima chiusura di Colombi, ci crede e porta avanti i suoi. Almeno fino ad inizio ripresa perché il Rimini reagisce e perviene al pareggio: sulla punizione di Lamesta, Tofanari colpisce di testa e Martina tocca con il braccio. E' calcio di rigore, dal dischetto Morra è glaciale e spiazza Perrucchini. Esplode la Curva Est del “Neri”, i romagnoli tornano in quota con il terzo centro stagionale dell'attaccante ex Entella e Piacenza.

Dall'altra parte Cioffi ci prova su calcio di punizione, alto sopra la traversa. Poi Lamesta ci crede sul retropassaggio di Marenco ma Perrucchini esce con i tempi giusti e salva i suoi. Il Rimini resta in fondo alla classifica ma, dopo i 12 gol subiti nelle ultime 3, ne concede solo uno ad una squadra sicuramente in difficoltà ma con nomi importanti come l'Ancona.

Dura un tempo e poi si sveglia troppo tardi il Cesena che lascia altri punti per strada dopo il 2-2 con il Sestri Levante. Questa volta è 1-1 all'Adriatico in casa del Pineto, nonostante una partenza incoraggiante del Cavalluccio. Tonti respinge con i piedi il mancino potente di Tommaso Berti. E' il preludio al vantaggio bianconero: Pierozzi ci crede e tiene il pallone in gioco, Berti crossa e il joker Simone Corazza gira alla perfezione. 1-0 Cesena e la strada sembra in discesa. Silvestri sale in cielo sul secondo palo e schiaccia, passando a centimetri dal raddoppio. Che però non arriva e allora, al rientro dagli spogliatoi, il Pineto riemerge: al primo tiro in porta Emilio Volpicelli va dal limite e la infila all'angolino, battendo Pisseri.

Doccia fredda per la banda Toscano che poi, sempre con De Rose, prima sbatte sul muro eretto da Tonti e poi su quello della retroguardia abruzzese. Rischio beffa perché, sul capovolgimento di fronte, il Pineto si ritrova in un 2 contro 2 ed è provvidenziale Francesconi a rientrare e chiudere su Teraschi, pronto a far saltare il banco. Pisseri tiene a galla i suoi poi sale in cattedra Tonti: l'estremo difensore di Amaolo è decisivo sulla conclusione al volo di Berti – in uscita dal corner – e poi si supera, in pieno recupero, sull'incornata a botta sicura di Kargbo. Termina 1-1: pareggio prestigioso per il Pineto, bicchiere mezzo vuoto per il Cesena.