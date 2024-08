Il Rimini scappa due volte, il Carpi lo riprende (2-2)

Non si risparmiano, cercano di superarsi, danno vita a una bella partita anche se il 2-2 finale va meglio al Carpi che a un Rimini davvero molto vicino a vincerla. Meglio i padroni di casa nella prima parte di match, Colombi esce fuori area di testa, Gerbi non trova la porta rimasta sguarnita. Sempre Gerbi ci prova di testa, giusto il tempo e non la mira. Il Rimini prende campo e passa, dall'angolo Longobardi anticipa tutti e sblocca la partita. Il meglio succede dopo l'intervallo quando il match si apre, Langella viene stoppato da Sorzi.

Il Carpi la riprende: è il solito Gerbi, perso dai difensori biancorossi, a ristabilire la parità.

Entrambe le squadre hanno il merito di non accontentarsi, Malagrida si divora il nuovo vantaggio ospite, dall'altra parte Saporetti cerca la buca d'angolo senza trovarla di pochissimo. Sembra la serata giusta per il Rimini quando Cioffi ruba palla senza fare fallo e la mette di misura per l'accorrente Garetto. Un gol pesante, ma non decisivo. Perché il Carpi trova il colpo di coda. Filtra una palla che mai deve filtrare e Saporetti al minuto 86 fa 2-2.