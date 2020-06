Imolese salva, Ravenna in D

Al Romeo Galli, l'Arzignano fa la partita ma non concretizza la supremazia territoriale. La squadra di Colombo ha fallito un calcio di rigore con Rocco. Imolese in 10 per il rosso a Checchi. Amara retrocessione per il Ravenna che dopo la sconfitta di Fano perde anche al Benelli. Decide un gol di Carpani che regala la salvezza al Fano di Marco Alessandrini