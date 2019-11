Imolese-Sud Tirol 2-2

L'Imolese ha un progetto intrigante, risalire la classifica giocando a calcio. E una volta battuto il Carpi, i ragazzi di Atzori vanno vicinissimi a vincere ancora contro un ottimo Sud Tirol che la rimedia solo nel recupero. Tutto nonostante una partenza ad handicap, Rossi respinge il destro di Morosini, Mazzocchi arriva per il tap in del vantaggio. L'Imolese si riversa subito in avanti, concedendo fatalmente qualcosa in contropiede, qui Petrella fa tutto il campo, sul diagonale trova Rossi piazzato. Dopo un quarto d'ora i romagnoli prendeno in mano la partita e spingono sul gas. E' sempre Padovan a far ammattire la difesa ospite e caricarla di falli. E dopo un paio di prove arriva anche il pari. Cucchietti rinvia male, Ngissah addomestica e prova il tiro, il portiere rimedia una prima volta, ma si arrende sullo scatenato Padovan. Ripresa, nonostante la pioggia che rende il terreno meno predisposto al giro palla, Imola prova lodevolmente sempre a giocare. Cucchietti deve arrangiarsi sulla punizione di Belcastro. Il pari ora va meglio al Sud Tirol che si mette in protezione, ancora Cucchietti con una specie di Bagher sulla botta di Ngissah, I cambi di Atzori sono inequivocabilmente quelli di chi prova a vincerla e infatti Latte Lath, entrato da poco, di testa ribalta la situazione. Ora c'è poco più di un quarto d'ora da resistere. Ma il finale è tutto ospite. Che creano nei pochi minuti a disposizione un paio di palle limpide per il 2-2. L'Imolese accusa una gara generosa, ma dispendiosa e non ne ha più. E al minuto 91, i bolzanini trovano con Morosini il varco giusto per fare 2-2 e un punto a testa tra due squadre organizzate, toste, in un pomeriggio piacevole.