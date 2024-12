In trasferta è un gran bel Rimini

Parigi segna, Colombi conserva. E' la sintesi di Campobasso – Rimini ennesimo blitz in trasferta della banda Buscè, più a suo agio, almeno fino ad ora, lontana dalla riviera. Inizio shock per il Campobasso che incassa un gol davvero assurdo per dinamica, ma quanto bello per finalizzazione. Megelaitis alla Jair, l'ex di turno Giacomo Parigi arresta con il destro e scarica con il sinistro, gol bellissimo e regolarissimo. E' Benassai a tenerlo in gioco. Prima replica, su palla inattiva, Di Stefano alla conclusione , Falbo respinge con la spalla. Sul secondo tentativo in mischia è Colombi a tenere in piedi il Rimini. Grande parata del portiere. Proteste rossoblù per un possibile tocco di mani in area. Campobasso che soffre terribilmente i lanci lunghi, respinta corta che favorisce Garretto che colpisce a botta sicura ma manda fuori. Di Stefano altra chiamata, Colombi sul primo palo intuisce. Il Rimini è letale con Cioffi che lavora un gran pallone a destra, servizio per Parigi, arresto, sterzata che manda fuori giri due difensori, conclusione e 2-0.

Ad inizio ripresa Di Nardo ha la palla per riaprirla, ma non trova la porta da pochi metri, scoperta, in questo caso la difesa biancorossa. Adesso è forcing Campobassso con Colombi a respingere il tiro-cross di D'Angelo. Il portiere del Rimini non può nulla sul destro a giro , di Di Stefano, con sfera che muore all'incrocio dei pali. Tanta qualità in questa partita. La spinta dei rosso/blu si esaurisce troppo presto e il Rimini va in gestione riuscendo anche a collezionare altre possibilità ma nella sostanza il risultato non cambierà più. Allo Stadio Molinari di Campobasso, Rimini batte Campobasso 2-1.