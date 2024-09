L'Entella batte l'Ascoli 2-1 e vola a punteggio pieno

Entella - Ascoli

Il campionato di serie C ha una capolista solitaria. A punteggio pieno. È l'Entella che sfrutta il sole del lunedì per battere l'Ascoli e volare via. Un tempo di nulla o quasi con le squadre guardinghe e bloccate. A metà del guado protesta ad alta voce la capolista per questo contatto tra Curado e Franzoni che per l'arbitro non è da rigore. La prima vera occasione ligure è con Di Mario che se l'aggiusta e mira il palo di poco a lato.

Ripresa, tutta un'altra partita, l'Ascoli si abbassa per via della manovra svelta dei padroni di casa. Che spingono fin dall'alba con Franzoni che al volo sbatte su Livieri. Gli ospiti non escono più dal buco e allora la parità si spezza, Di Mario va e la mette, nessuno segue Bariti che col piattone di sinistro al volo spinge l'Entella in vetta da sola. E nel giro di 2 minuti Chiavari blinda la situazione; Castelli recupera e fa viaggiare Guiu per il 2-0. Altri 2 minuti e dal niente l'Ascoli riesce a rientrare magicamente in partita. La punizione di Bando trova Siaulys compiacente per il 2-1 che potrebbe anche, e invece no. No perché Adjapong non è fortunato su punizione, mentre l'occasione per il tris ce l'ha Santini. Niente gol, ma per l'Entella va benissimo così. Con 9 punti in 3 partite, Chiavari avanza la propria autorevole candidatura.