L'Entella fa tris ed entra nei playoff: 2-0 alla Fermana

Tre partite, tanto è bastato all'Entella del neo tecnico Gallo per passare dall'ultimo posto ai margini dei playoff. Il tris di successi filati è un 2-0 sulla Fermana, viceversa incapace di vincere dalla seconda giornata – nel frattempo siamo alla nona – e impantanata nei playout.

Pronti, via e al 9° l'Entella è avanti: Laverone chiude su Santini ma finisce con l'appoggiarla a Zamparo, sulla cui sponda Mosti infila Borghetto sul suo palo. E ancora Mosti a imbeccare Santini che s'incunea in area, qui Borghetto ci mette il piede e tiene a galla i suoi. Che hanno anche l'occasione della patta quando, al 33°, una trattenuta di Corbari vale il rigore, batte Misuraca ma De Lucia è prodigioso nel neutralizzare con la mano di richiamo. È il momento decisivo perché di lì a poco, sul lancio di Corbari per Mosti, Borghetto esce in presa bassa ma va lungo: ritrovatosi fuori area il portiere deve lasciarla andare, Santini è lì e ringrazia insaccando un comodo raddoppio.

Dal possibile pari al -2, la Fermana accusa ma in avvio di ripresa tenta, invano, di riaprirla: Misuraca carica da lontano senza trovare lo specchio, mentre sulla punizione di Giandonato Padella accorcia in due tempi, l'arbitro però annulla per fuorigioco e di fatto finisce qui.