L'Entella tiene il passo delle prime: 4-1 al Pineto

Entella - Pineto

In testa vanno via in 3: ci sono Pescara e Ternana ma c'è anche l'Entella che va sotto poi dilaga contro il Pineto salendo a 37 punti, -2 dalla coppia umbro-abruzzese. Al 10' però doccia gelata con gli ospiti che passano alla prima occasione: punizione respinta corta, Schirone raccoglie e la infila sotto il sette di controbalzo. Gran gol e Pineto in vantaggio, anche se al 17' torna tutto in parità: Bariti crossa da destra e Hadziosmanovic, nel tentativo di anticipare l'avversario, la mette goffamente nella propria porta per il più classico degli autogol. E' la miccia che accende l'Entella, che fa spiovere traversoni all'interno dell'area: da sinistra va Di Mario, Bariti si inserisce con i tempi giusti e batte Tonti da pochi passi. Alla mezz'ora i biancazzurri completano la rimonta, secondo centro stagionale per l'ex centrocampista della Pergolettese.

La ripresa, al netto di una respinta di Del Frate su una punizione velenosa dai 30 metri, è un monologo Entella. Il tris arriva con Di Noia che scivola al momento della conclusione ma poco cambia: la sfera bacia il palo interno e si insacca per il 3-1 che significa lucchetto al match. In pieno recupero il definitivo 4-1 con il neo-entrato Casarotto: il 10 parte sul lancio di Di Noia, Tonti ci mette una pezza sul primo tentativo ma non può nulla sul tap-in. Si ferma la corsa del Pineto dopo tre hurrà di fila, Chiavari – che non perde da fine settembre – è al quarto successo nelle ultime 5.