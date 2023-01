L'Imolese sogna, poi l'Entella la ribalta nel recupero (1-2)

L'imolese si traveste da grande, prepara e si merita il colpo grosso per 85 minuti, poi torna l'Imolese e in un finale drammatico si fa prima riprendere e poi superare dall'Entella. Primo tempo bloccatissimo per 40 minuti poi passa l'Imolese con uno di quei rigori figli della moda che fanno arrabbiare tutti. La mano cadendo del difensore ligure non sfugge all'arbitro. Sul dischetto va, di forza, Simeri. Il vantaggio scioglie l'Imolese alla quale manca un secondo rigore, questo, decisamente più netto del primo. Il tempo si chiude con la svirgolata di Merkaj. Riprea, ancora Imolese sul pezzo.

Maddaloni dall'angolo prova la deviazione volante col tacco. Poi nulla fino all'ultimo quarto d'ora quando il braccino paralizza i padroni di casa che di punto in bianco consegnano chiavi e futuro all'Entella. Favale gira fuori, poi il bombardamento porta il pari. Sfonda Meazzi, Rossi si salva, dalla carambola successiva il pallone impazzito viene toccato dentro da Faggioli. Non è finita, l'ultimo assalto porta la chiusura del cerchio. Difesa troppo tenera, Rossi è ancora miracoloso, poi Merkaj di cattiveria tira dentro anche lui. Finisce con l'Imolese che torna alle sue pene e l'Entella alle sue glorie.