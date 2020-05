L'Inter festeggia il decennale del Triplete

Il 22 maggio 2010 l'Inter di Josè Mourinho si laureava campione d'Europa per la terza volta nella sua storia. Sono trascorsi 10 anni da quel evento che fece impazzire di gioia il popolo interista. La Champions League arrivò a Madrid grazie alla doppietta di Diego Milito che diede ai neroazzurri la vittoria sul Bayern Monaco. Fu il terzo sigillo di una stagione storica che portò l'Inter di Massimo Moratti ad essere il primo e unico club in Italia a conquistare il Triplete che consiste nel vincere i 3 trofei più importanti per club in un unica stagione: Coppa Italia, Campionato e Champions League. Le immagini che vedete si riferiscono alla Champions dell'Inter in mostra itinerante in tutta Italia, le nostre telecamere l'hanno immortalata a Forlì con tanti tifosi che l'hanno potuta toccare e fotografare. L'Inter resta ancora oggi l'ultima squadra italiana ad aver alzato la Coppa dalle Grandi Orecchie, esattamente 10 anni fa