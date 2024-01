L'uragano Cesena spazza via il Pontedera (4-0)

La curva chiusa priva della miglior cornice Il miglior Cesena della stagione: Pontedera steso con 4 gol, un palo e altrettanti occasioni. Ciocci che vola in angolo al minuto quarto è solo l'inizio di una serata a senso unico. Gli esterni di Toscano sfondano con regolarità, qui Adamo passa su Perretta, Ciocci scherma. Il Cesena mette le tende nella metà campo di un avversario arrendevole e timoroso, in mischia il tocco di Pieraccini sembra vincente, ma spunta sulla linea il piede di un difensore. Bianconeri senza sosta e senza ostacoli. Donnarumma scavalla mezzo campo e confeziona invito in carta patinata per Kargbo che cestina sfidando le leggi della fisica.

Si sblocca il match al minuto 20 con Shpendi che mette in moto la velocità di Kargbo. Transizione, rimorchio, palla in buca d'angolo: 1-0. Il Pontedera che si era solo difeso perde anche le distanze e i romagnoli dilagano: Kargbo ancora palo, Shpendi ancora gol. Minuto 27, idem come sopra. Questa volta è De Rose col contagiri sulla testa di Christian.

Hat Trick e sono 3 in 7 minuti 13 in campionato. E non è tutto, perché in questo primo tempo stellare manca solo il gol di Kargbo che infatti a stretto giro arriva. Una prova di forza al limite dell'incredibile. Tanto che la ripresa diventa un allenamento. Il Cesena si limita a palleggiare e il Pontedera a ritornare mentalmente dentro il suo bel campionato interrotto da 45 minuti di schiaffoni. La girata alta di Lombardi fa da volta pagina. Mentre il Cesena fa altri tre passi verso la B.