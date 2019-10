La Feralpi soffre ma vince contro l'Arzignano e risale in classifica

Arzignano – Feralpisalò

Il risultato favorevole non inganni perchè la corazzata Feralpi, 10 punti nelle ultime 4 in totale risalita, ha sofferto e non poco per avere ragione della matricola Arzignano. Dopo un ottimo inizio Arzignano vicina al goal in un paio di circostanze, il goal arriva e lo realizza Balestrero di testa. Tutto annullato per posizione irregolare ma restano molti dubbi. La Feralpi ha giocatori di qualità, uno di questi è Ceccarelli che fa tutto molto bene in velocità poi con il sinistro batte Tosi, alla prima sortita Leoni del Garda in vantaggio. Cresce la squadra di Stefano Sottili, bomba di Giani da lontano, la sfera sibila vicino al palo. L'Arzignano costruisce gioca un ottimo calcio ma non concretizza. La Feralpi sorniona ma concreta va sullo 0-2 con Magnino ben servito in area da Bertoli. Partita indirizzata anche perché il portiere De Lucia risponde a tutte le chiamate dei vicentini. Il goal che riapre la partita arriva dopo l'ennesima mischia. A spingerla dentro è Balestrero vero e proprio protagonista dell'incontro. L'Arzignano avrebbe ancora tutto il tempo per raddrizzarla , ma gli ospiti non si abbassano, anzi cercano il terzo per chiuderla che non arriverà per errori sotto porta, ma la sostanza non cambia. Al Menti di Vicenza, FeralpiSalò batte Arzignano 2-1.