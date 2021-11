La Reggiana mantiene la vetta: Scappini stende l'Imolese

Imolese-Reggiana

Un'altra settimana – almeno – da capolista: la Reggiana risponde a tono agli “attacchi” di Modena e Cesena passando su un campo ostico come quello dell'Imolese. I ragazzi di Aimo Diana, però, si impongono fin da subito e ci vuole un Rossi monumentale per dire di no al terzo tempo perfetto di Zamparo. La “Regia” difetta anche nella mira: il tentativo di Sciaudone dal limite diventa un assist per Scappini che non inquadra lo specchio. L'Imolese, invece, si difende con ordine e riparte in contropiede: sponda di Padovan sul cross dalla sinistra per De Sarlo che va in acrobazia ma incoccia sul palo esterno. Per il resto solo i granata in campo: Neglia pesca Guglielmotti che sterza e va dal limite, trovando la deviazione decisiva di Lia. E' comunque il preludio al vantaggio: doppio passo di Guglielmotti, Rossi respinge come può la conclusione ravvicinata di Neglia ma Scappini è lesto a ribadire in rete. Il settore ospiti esplode di gioia, secondo centro stagionale per il 9 ex Modena e Cittadella.









Ad inizio secondo tempo i rossoblu spingono alla caccia dell'immediato pareggio: uno-due tra Turchetta e Benedetti, servizio per Lombardi che fallisce un rigore in movimento calciando fuori. Sull'altro versante azione corale della Reggiana, vanificata dalla botta centrale di Cauz e messa in corner da Rossi. L'occasione più clamorosa per chiudere i giochi ai -15: Guglielmotti viene atterrato in area da La Verdera. E' calcio di rigore, Lanini sceglie un angolo ma Rossi lo intuisce e blocca la sfera. Poco cambia, però. L'Imolese non riesce a sfondare e i 3 punti pesantissimi salgono sul pullman in direzione Reggio Emilia.