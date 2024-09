La Ternana non sfonda e il Gubbio strappa lo 0-0

Gubbio Ternana

La Ternana ci prova ma non sfonda e il derby d'Umbria sul campo del Gubbio finisce 0-0. Prima non vittoria per i rossoblu, che si fanno vedere giusto in avvio con la sgroppata a sinistra di D'Ursi: scarico al limite dove Corsinelli carica e centra la spalla di Tito, con timida protesta a invocare il tocco di braccio.

Poi attacca la Ternana: Romeo crossa per la testa di Donnarumma, Venturi respinge. Ma il momento più interessante del primo tempo arriva al 43°, quando saltano le luci del Barbetti e la partita s'interrompe per qualche minuto. Reso spettacolare e colorato dai tifosi in curva, con torce e fumogeni a illuminare le bandiere sventolanti.

Si riparte e si va alla ripresa, tutta a trazione ospite: angolo di Cicerelli e volante di Cianci appena oltre la buca d'angolo, quindi traversone di Casasola sul quale Venturi esce male e innesca un flipper pericoloso, con la palla che s'avvia verso la porta e Stramaccioni ad allontanare. Altro traversone, stavolta da sinistra e a firma Tito, e qui Curcio prende il tempo a tutti nello stacco, mancando però lo specchio. E sempre da quel lato, alle porte del recupero, Tito innesca in area Cianci per un tocco di prima parato da Venturi. Nonostante gli sforzi la Ternana non ingrana: dopo tre giornate, un successo, una X e un ko.