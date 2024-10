La Vis Pesaro non scappa e il Sestri Levante acciuffa l'1-1

La Vis Pesaro spreca le occasioni per fuggire e il Sestri Levante domina un finale in cui rischia pure di trovare il ribaltone, così l'1-1 che ne esce è tutto sommato giusto. Per i marchigiani è la quarta senza vittoria, mentre per i rossoblu, al 7° punto in 4 turni, è un pari che dà vigore al lento allontanamento dal fondo.

Nunziatini che non arriva di testa sul cross di Pane è tutto ciò che offre il primo tempo ligure, viceversa la Vis carica forte: Orellana a giro da appena dentro il limite e prodezza di Anacoura, che sfiora quel tanto che basta per mandar fuori. L'estremo poco potrebbe quando il fuoco amico di Parravicini innesca la cannonata di Palomba, comunque ci pensa la traversa.

Bove sovrasta Nunziatini senza inquadrare l'inzuccata e si va alla ripresa, dove tempo 4' ecco che il gol arriva: Orellana crossa, Nicastro fa sponda e Paganini capitalizza, toccando da vicino sull'uscita di Anacoura. Qui Pesaro potrebbe anche allungare: Palomba a liberare al tiro di Orellana, sul quale è provvidenziale l'intervento all'ultimo di Brugognone. Poi Orellana per Bove, qui Brugognone è superato e allora ci pensa Valentini a mandare in angolo. Per contro, alla prima occasione il Sestri impatta con la punizione di Clemenza, sulla quale Vukovic vola a vuoto e Parravicini lo anticipa, incornando a rete.

È l'episodio che cambia la partita, da qui in avanti a trazione rossoblu, e Vukovic, superato l'errore, si fa protagonista: prima respingendo la conclusione da fuori di Giorno, poi parando in due tempi quando Parravicini gira su servizio di Montebugnoli e infine di nuovo in volo sul colpo di testa di Valentini, servito dall'angolo. Non succede altro se non l'espulsione del pesarese Coppola, beccatosi il secondo giallo per aver saltato a gomito alto in contrasto su Pavanello.