Mattia Bortolussi lunedì a Cpiace

La gara di domenica sembra più agevole e, sulla carta, alla portata del Cesena, è un ragionamento che in questi giorni resta fuori da Villa Silvia, fa sapere il DS Moreno Zebi intervistato dal Corriere Romagna. Nelle ultime 5 i marchigiani hanno inanellato tre vittorie un pareggio e una sconfitta, basterebbe questo biglietto da visita per fare alzare le antenne alla squadra di Viali. Il Cesena a Reggio Emilia ha ottenuto un pareggio che ha una grande valenza soprattutto se Bortolussi e compagni riusciranno a dare continuità. Il bomber bianconero sarà ospite, negli studi di San Marino RTV lunedì a “Cpiace” ore 21 e con lui si parlerà anche del suo imminente futuro. Per domenica contro la Fermana pochi problemi per Viali. Potrebbe dare forfait il solo Gonnelli. Il difensore centrale salvo infortuni dell'ultima ora, non verrà rischiato. C'è invece da sottolineare i rientri di Candela e Zecca due giocatori partiti molto bene, ma che poi si sono dovuti fermare a causa di infortuni. Intanto il popolo bianconero continua a non far mancare il suo grande affetto al Cesena: sono 2.253 le tessere sottoscritte fino ad oggi quando mancano tre giorni al termine della campagna abbonamenti.