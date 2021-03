Padova-Cesena, quando lo 0-0 è divertente

Si mettano comodi e il cuore in pace i piccoli figli di Zeman. Uno 0-0 può essere anche bellissimo, Padova forte e avanti coi carri e Cesena solido che può fare malissimo in ripartenza. Avvio tutto dei padroni di casa Nardi stoppa Curcio con un gran riflesso. Bianconeri che entrano lentamente in partita, Chiricò-Jelenic-Chiricò, Padova ad un capello dal vantaggio. Nicastro di testa non prende la porta e ora comincia anche il pomeriggio del Cesena, sarà un gran Cesena. Strappo di Russini, Bortolussi aspetta per metter dentro, recupero determinante di Gasbarro a salvare i suoi. Da un brivido all'altro, l'indemoniato Chiricò si accentra e prova il colpo di stecca. Di là l'illuminato Di Gennaro con lo scavetto mette in moto Bortolussi. Il bomber è in fuorigioco ed è tutto fermo.

Il secondo tempo certifica cambi di qualità da una parte e dall'altra e sul campo c'è il miglior Cesena dell'anno. Favale la mette, Bortolussi di testa ci va molto vicino. Rispondono i veneti, il neo entrato Santini si butta e calcia, fuori non di molto. Poi in 5 minuti quelli di Viali costruiscono due palle colossali per il vantaggio, La prima: Zecca cambia marcia, trita campo e avversario. L'incrocio è quasi perfetto. Quasi. E la seconda: contropiede veloce 3 contro uno, Steffè mette in moto Sorrentino che manda Favale in porta. Sul destraccio del difensore crollano i sogni di colpaccio e resiste il pari ad un altro personalismo di Chiricò sulla cui conclusione Nardi non ha problemi. Finisce pari con complimenti reciproci tra Viali e Mandorlini che hanno presentato 2 squadre in grado di provarci fino alla fine.