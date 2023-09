Per l'Atalanta l'esame europeo con il Rakow

Un attesa che durava da più di un anno. Il ritorno della Dea in Europa seppur contro il modesto – sulla carta- Rakow Czestochowa squadra polacca che partecipa per la prima volta alla fase a gironi di una competizione europea, sarà salutato dal tutto esaurito. Gasperini non si preoccupa troppo delle assenze, Scamacca e Tourè sono out, il reparto offensivo sarà composto da Lookman e l'ex milanista De Ketelaere con Pasalic alle loro spalle. Come sempre vietatissimo sottovalutare chiunque ma è chiaro che il pubblico bergamasco ha riempito lo stadio in ogni ordine di posto per vedere un'Atalanta aggressiva e vogliosa di far bene e rispondere subito alla sconfitta di Firenze. Il Rakow, campione di Polonia, è al momento quarto in classifica, si presenta a Bergamo con diverse assenze: in difesa fuori il greco Stratos Svarnas, il capitano Zoran Arsenic ed Adrian Gryszkiewicz. Assenti anche i due spagnoli presenti nella rosa della squadra polacca, il centrocampo Jean Carlos Silva per un problema agli adduttori e il trequartista Ivi Lopez, ancora in fase di recupero dopo un infortunio al crociato. Si gioca al Gewiss Stadium alle 21.