Serie C, 14ª giornata: occhi puntati sul lunch match Rimini – Torres

Serie C Girone B 14° turno che si aprirà con Lucchese – Legnago Salus domani alle 15. Alle 17.30 la capolista Pescara ospita il Sestri Levante, gli abruzzesi hanno la possibilità concreta di riprendersi dopo il KO un po' a sorpresa subito al Benelli di Pesaro contro la Vis. Ricordiamo che la squadra di Silvio Baldini deve recuperare il match con il Milan Futuro, ufficializzata la gara che si giocherà giovedì 21 novembre allo Stadio Adriatico ore 20.45.

Domenica big lunch match proprio a Rimini quando alle 12.30 i biancorossi di Buscè dovranno superare un vero e proprio esame contro la Torres seconda in classifica. Il Rimini viene dalla sconfitta beffa di Gubbio, c'è grande voglia di riscatto e di mostrare le ambizioni contro una grande del girone come la squadra di Alfonso Greco in scia Pescara. Alle 15 Ascoli – Pontedera; Carpi – Campobasso; Virts Entella – Gubbio; Milan Futuro – Arezzo e l'altro big match di giornata, ossia il derby umbro Perugia – Ternana. I grifoni nonostante il cambio di guida tecnica, Zauli per Formisano non sono riusciti ancora ad ingranare la marcia, la Ternana di Abate gioca un ottimo calcio ed è stabilmente nelle parti alte della classifica confermando di essere una seria candidata alla promozione. Questo derby ci dirà di più sulle vere ambizioni.

La quattordicesima si chiuderà con Pianese – Vis Pesaro e Spal Pineto entrambe in programma domenica alle 17.30.