Pugno duro della Questura di Cesena: 34 Daspo per gli ultras padovani

Pugno duro della Questura dopo i fatti pre Cesena-Padova quando gli ultras si sono affrontati dando vita ai tafferugli circa un'ora prima del match di Coppa Italia Cesena-Padova davanti al Manuzzi lo scorso 4 agosto. La Questura di Forlì-Cesena ha emesso ben 34 Daspo nei confronti di ultras padovani. Ricostruita la vicenda che ha visto un gruppo di circa 50 ultras padovani, alcuni dei quali travisati, armati di aste, manganelli telescopici e bottiglie di vetro, eludere i dispositivi di controllo predisposti per il servizio di ordine pubblico.

"Giunti in prossimità della Tribuna - spiega la Questura - si sono poi diretti, a piedi, verso la Curva riservata ai tifosi cesenati e, in particolare, il “Bar Bombonera”, abituale ritrovo degli ultras bianconeri, provocandoli ed invitandoli ripetutamente allo scontro". Nell’occasione i tifosi padovani hanno lanciato bottiglie in direzione dei rivali, "determinando una reazione compatta ed immediata dei tifosi cesenati, con “contatti” e violenze". Viene sottolineato l'energico e immediato intervento delle Forze dell’Ordine e del Reparto Mobile di Padova, che ha permesso di allontanare i facinorosi e riportare la calma.