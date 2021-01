Questa sera ore 21 su San Marino RTV l'appuntamento con il lunedì dedicato alla serie C. Grandi ospiti a Cpiace questa sera tocca al centrocampista del Cesena il 24enne Demetrio Steffè, ex Triestina, Trapani, Teramo e Siena. Con lui si parlerà del passo falso inatteso dei bianconeri in casa con la Virtus Vecomp Verona, squadra che da fastidio un pò a tutti. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista fisso il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci.