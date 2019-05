San Marino Calcio: una salvezza che vale doppio

Grazie al successo sul campo del Pavia e con la salvezza conquistata, il San Marino Calcio si gode anche la vittoria della classifica "Giovani D Valore", premio che la Lega Nazionale Dilettanti assegna alle prime tre squadre per girone che hanno impiegato il maggior numero di calciatori nati dopo 1998. La squadre del presidente Luca Mancini si aggiudica il primo posto grazie alla salvezza raggiunta aggiudicandosi il primo premio di 25 mila euro scavalcando l'Oltrepovoghera a termine di regolamento non potrà accedere al premio perché retrocessa in Eccellenza. Nel girone F, primo premio al Forlì che scavalca il Santarcangelo escluso dal premio con la retrocessione.