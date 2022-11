Sangiuliano City agli ottavi di finale

Piacenza-San Giuliano

È cominciata nel peggiore dei modi la sfida di Coppa Italia per il Piacenza. Dopo soli 4 minuti rosso diretto per Frosinini gioco pericoloso ai danni di Baggi. L'inferiorità numerica costringe i padroni di casa ad abbassarsi molto e nei primi 45 minuti subiscono le iniziative di un Sangiuliano che attacca ma non riesce a sfondare. Il Piacenza, in 10, non si disunisce e trova il vantaggio ad inizio ripresa. Grande percussione di Lamesta che parte in velocità sterza su Pascali e con il sinistro batte d'Alterio. Vantaggio che dura solo 9 minuti. Fallo di mano in area di Pezzola, l'arbitro non ha esitazioni e concede il calcio di rigore, trasformato dall'ex Sambenedettese e FeralpiSalò Luca Miracoli. Sembra fatta per gli ospiti quando Zanon scarica in porta un destro da fuori area, quando mancano 11 minuti al termine e il Piacenza sotto anche di un uomo. Minuto 93, arriva il pareggio a sorpresa della squadra di Scazzola. Il 2-2 è opera di Capoferri che al volo sorprende D'Alterio e spedisce i suoi ai supplementari dove la tattica è molto chiara: cercare di portarla, vista l'inferiorità, fino ai calci di rigore. E così sarà, perchè la sfida resta inchiodata sul 2-2 e servono i tiri dagli undici metri per decidere il passaggio del turno. Sbaglia Conti per il Piacenza, con D'Alterio che in tuffo gli nega il gol. Per il Sangiuliano non fallisce nessuno. Dopo i calci di rigore, il Sangiuliano supera il Piacenza al 'Garilli' e si conquista così un posto agli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Ad attendere la squadra di Ciceri la Juventus Next Gen di Brambilla che ha battuto per 2-5 la Feralpisalò.