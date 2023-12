Nella penultima d'andata della Serie A di calcio l'Inter non va oltre l'1-1 in casa del Genoa e rimanda il titolo di campione d'inverno. La Fiorentina vince 1-0 al Franchi contro il Torino e aggancia il Milan. Napoli sempre in crisi: 0-0 al Maradona col Monza. Bene la Lazio, 3-1 al Frosinone all'Olimpico. Oggi le altre: Atalanta-Lecce alle 12:30, Udinese-Bologna e Cagliari-Empoli alle 15, Milan-Sassuolo e Verona-Salernitana alle 18, Juventus-Roma alle 20:45.