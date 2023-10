Serie C, l'Ancona vince a Olbia

Dopo due pari di fila, arriva la seconda sconfitta in campionato per l'Olbia. L'Ancona la vince nel finale e torna al successo dopo i ko con Cesena e Juventus NG. I sammarinesi Nanni e Fabbri partono dalla panchina. Marchigiani che ci provano per primi, senza precisione. Di là, la conclusione di La Rosa finisce sul fondo. La squadra di Donadel, ci prova a dieci dalla fine. Buon lavoro di Saco sulla sinistra, da dove parte il cross per Kristoffersen che gira di testa, ma non riesce ad angolare la palla e facile preda di Rinaldi. Replica sarda con una bella azione sulla destra, sul cross al centro Contini prova il destro, la sfera finisce alta. Nella ripresa che occasione per l'Ancona, sul cross dalla sinistra di Martina, il neo entrato Energe spara alto da ottima posizione. La palla più clamorosa dopo un'ora di gioco è però dell'Olbia. Cavuoti viene servito perfettamente in area di rigore e si ritrova davanti al portiere marchigiano. Perucchini chiude tutto e blocca anche il tiro. Portiere ospite ancora protagonista su Ragatzu che tenta il tiro dalla distanza. All'80' la rete che sblocca la partita porta la firma di Energe, il numero 10 servito al centro dalla sinistra calcia di prima intenzione e batte Rinaldi sul cross di Contini. La reazione dell'Olbia è ancora con Cavuoti, sempre da dentro l'area il numero 20 spara contro l'esterno della rete. In pieno recupero l'ultima occasione per la squadra di casa, con Cavuoti che si libera sulla destra si accentra poi calcia forte al centro, trovando un rimpallo di un giocatore dell'Ancona, prima che Perucchini blocchi.