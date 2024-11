Serie C: Pontedera e Milan Futuro pareggiano, Reveyre para un rigore

Un punto a testa per Pontedera e Milan Futuro che si fermano sul risultato di 1-1. Camarda è tra i più vivaci in apertura di gara, l'attaccante rossonero non trova lo specchio di porta. Il Pontedera la sblocca al 27'. Brutto pallone perso dalla difesa del Milan, Italeng ne approfitta per puntare la porta e una volta entrato in area superare il portiere rossonero che segue il pallone infilarsi in porta. La squadra di Bonera ha il merito di trovare appena sei minuti più tardi il pareggio. Bella azione di Jimenez, lo spagnolo supera Perretta con un bel tiro.

Il risultato torna in parità. L'autore del gol del pari ci riprova prima della fine di tempo, questa volta di destro, palla fuori misura. Pietra riporterebbe in vantaggio il Pontedera nel recupero, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco su segnalazione del guardalinee. Nella ripresa occasione Pontedera al 56' il diagonale di Ianesi termina sul fondo. All'ora di gioco grande azione dei padroni di casa. Italeng l'avvia sulla destra, sul passaggio al centro Pietra libera con una finta Ladinetti, la conclusione è a botta sicura, salva tutto il portiere del Milan.

Al 65' l'episodio che poteva decidere la partita. D'Alessio commette fallo su Ianesi in area. È rigore per il Pontedera. Sul dischetto si presenta Ianesi, Reveyre intuisce e respinge il penalty. Il Pontedera potrebbe comunque vincere la partita con la grande azione di Italeng che sulla sinistra entra in area e conclude in porta, la palla è fuori. Termina 1-1 tra Pontedera e Milan Futuro.