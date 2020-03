Serie C: sono più le incertezze. Si naviga a vista, nuovo consiglio 23 marzo

'Non possiamo parlare di calcio adesso'. Questo il messaggio che sta passando di società in società. Prima la salute di giocatori e famiglie, il resto si vedrà. Di ufficiale c'è che la FIGC ha ratificato le indicazioni del decreto del Governo confermando la sospensione fino al 3 aprile. Al termine dei lavori è stato convocato un nuovo Consiglio per lunedì 23 marzo quando è in programma un nuovo punto della situazione. Cosa fare dal 4 aprile in poi? E' questa la domanda che si pongono gli addetti ai lavori. Il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli spinge sullo spostamento delle scadenze di metà mese per quanto concerne il pagamento delle tasse da parte delle società. Ma sono diversi i temi da affrontare e naturalmente anche se non è di sua competenza Ghirelli risponde anche alle domande sulla serie A.