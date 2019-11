Serie D Girone F : sono 21 i goal della tredicesima giornata. In testa allunga il San Nicolò Notaresco

Basta un pareggio senza reti al San Nicolò Notaresco a Montegiorgio per allungare in classifica. A sorpresa infatti la Recanatese cade in casa con la Vasatese. Il solito Manuel Pera illude i giallorossi. Nella ripresa il destro di Francesco Esposito per il pareggio della Vastese. Sarà la giornata degli Esposito perchè il raddoppio e vantaggio per la Vastese porta la firma di Vittorio Esposito. Il tris è ancora opera di Vittorio Esposito, doppietta per lui. Il poker neanche a dirlo è ancora di Francesco Esposito. Doppio Francesco e Doppio Vittorio per la festa degli Esposito. Per la squadra di Federico Giampaolo, nel finale realizza Pedroni. A Recanati, Vastese batte Recanatese 4-2. Al terzo posto in classifica c'è il Pineto capace di andare a sbancare Porto Sant'Elpidio. Il vantaggio porta la firma di Bianciardi. Il raddoppio e partita in ghiaccio nella ripresa è di Aquadro. Il goal di Cuccu per il Porto serve solo per le statistiche. A Porto Sant'Elpidio, Pineto batte Porto Sant'Elpidio 2-1. Risale il Matelica che regola il Tolentino con un goal di Tomassini a 10 dal termine. A Matelica, Matelica batte Tolentino 1-0. Il Real Giulianova comincia male e finisce in trionfo. Vastogirardi in vantaggio con Nespoli. Il pareggio è di Suriano su calcio di rigore. Suriano è in giornata e ad inizio ripresa consente al Giulianova di ribaltare il risultato. Cipriani allunga definitivamente per il 3-1. Nel recupero Forcini per il poker. A Giulianova, Real Giulianova batte Vastogirardi 4-1. Botta e risposta tra Fiuggi e Sangiustese. Avanti gli ospiti con Pezzotti. Pareggio dei padroni di casa con Macri. Un goal dell'ex Cesena Alessandro consente al Campobasso di espugnare Chieti. Sempre di giustezza la vittoria dell'Agnonese sull'Avezzano con Acosta. Non vince mai il Cattolica SM che non va oltre al pareggio con la Jesina in casa. Incredibile il goal di Pigozzi rimpallo favorevole con Aglietti fuori dai pali. Il pareggio giallorosso è di Rizzitelli. A Cattolica, Cattolica Sm Jesina 1-1.