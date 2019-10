Sud Tirol – Gubbio 3-0. Doppietta per l'ex Casiraghi

Non tarda molto Torrente a capire che la strada è più dura del previsto. La prima mannaia per il Gubbio arriva da palla inattiva. Dall'angolo, palla mossa su Morosini, nessuno in pressione il centrocampista dotato di ottimi piedi fa partire un cross vellutato sul quale svetta Mazzocchi e dopo 8 minuti il Sud Tirol è già in vantaggio. Tait su Cesaretti, grandi proteste ma il direttore di gara lascia proseguire. Ottimo il controllo dell'attaccante rossoblu, Tait lo aggancia ma Delrio di Reggio Emilia non interviene. Nella ripresa il Gubbio meglio, diverse conclusioni da fuori finite a lato, ovviamente non si può prescindere dall'esposizione al contropiede dei padroni di casa che provano a graffiare con Turchetta, Ravaglia risponde respingendo la conclusione del numero 7 bolzanino. La più grande occasione per il pareggio se la crea e la conclude Cinaglia in qualche modo si salva la difesa di Stefano Vecchi. Morosini con il destro, Ravaglia tocca quel tanto che basta. Il Gubbio le prova tutte per farsi male da solo Bacchetti a ritroso serve Turchetta che trova ancora Ravaglia pronto a tenere il Gubbio in partita. Non per molto però perchè arriva il 2 a 0 e lo segna proprio l'ex. Destro di Casiraghi e Sud Tirol in carrozza. Passano due minuti e Casiraghi piega ancora Ravaglia sempre con il destro, completando la sua personale rivincita. Per Torrente tanto tanto lavoro. Al Druso di Bolzano, Sud Tirol batte Gubbio 3-0