Supercoppa in Arabia Saudita: "Final Four" con Inter, Atalanta, Juventus e Milan

Per la quinta volta sarà l'Arabia Saudita ad ospitare la Supercoppa Italiana, la seconda con la formula della “Final Four” importata dalla Spagna. Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono volate verso la capitale Riyadh per sfidarsi in quella che sarà l'edizione numero 37. Ai nerazzurri campioni d'Italia e ai bianconeri vincitori della Coppa Italia si aggiungono, quindi, il Milan secondo in campionato e l'Atalanta finalista della coppa nazionale. Si parte giovedì 2 gennaio alle 20 con il derby “cromatico”. Inter-Atalanta promette spettacolo: gli uomini di Simone Inzaghi arrivano in grande slancio. Ultimo ko in Serie A il 22 settembre poi una striscia impressionante di 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12. Soprattutto in trasferta il cammino è esaltante: solo successi con 18 gol fatti e 0 subiti. L'Inter è ancora la squadra da battere e parte con i favori del pronostico anche in questa Supercoppa, avendo conquistato le ultime tre di fila. Di fronte – però - c'è un'Atalanta che con il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio ha interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive in campionato ma è la più bella sorpresa del 2024. Anzi, ormai la Dea è diventata una vera e propria big del calcio italiano: dal successo in Europa League al primato in Serie A, ora in coabitazione con il Napoli.

Chi vince attenderà nella finalissima di lunedi 6 una tra Juventus e Milan, l'altra semifinale in programma venerdì 3 sempre alle 20, sempre a Riyadh. Se Inter-Atalanta è la sfida tra due realtà consolidate da anni, la “classica” tra bianconeri e rossoneri è quella tra due formazioni in ricostruzione. A maggior ragione il Milan che parla ancora portoghese ma con una nuova guida tecnica: dopo l'esonero di Fonseca, la panchina è stata affidata a Sergio Conceicao che avrà il delicato compito di preparare la Supercoppa in due giorni o poco più. L'ex Porto era già tra i papabili in estate ed è pronto a dare una svolta al Diavolo. Fatalità del destino, l'esordio contro il figlio Francisco, una delle note più liete in casa Juventus. C'è un progetto avviato, c'è un mercato estivo sontuoso ma mancano i risultati: la Vecchia Signora è ancora imbattuta in campionato ma in 18 partite ha collezionato ben 11 pareggi. I tifosi si aspettavano sicuramente qualcosa in più da Thiago Motta, i tanti, troppi infortuni non hanno aiutato nel processo. Questo trofeo può rappresentare il pronto riscatto. Albo d'oro della Supercoppa guidato proprio dalla Juventus con 9, seguono Inter a 8 e Milan a 7. Prima assoluta per l'Atalanta.