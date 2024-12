Ternana in vetta: 3-1 alla Pianese

Pianese - Ternana

Bastano 90 secondi alla Ternana per mettere le cose in chiaro a Piancastagnaio e prendersi la vetta. Partenza a razzo dei rossoverdi che la sbloccano con Cianci, libero – troppo libero – sul cross di Donati. E allora i ragazzi di Ignazio Abate vincono e salgono a quota 39: senza i due punti di penalizzazione, sarebbe primato in solitaria. Ma per adesso ci sono e quindi Terni si deve “accontentare” di esserlo in coabitazione con il Pescara. La Pianese non scende in campo per la prima mezz'ora e le Fere ne approfittano: parabola splendida di Cicerelli, destro a giro che muore sotto l'incrocio dei pali con Boer che non può nulla. È 2-0 e solo l'imprecisione di Cianci, dopo una bella azione in verticale, evita il tris già a fine primo tempo.

Pianese che ha una reazione d'orgoglio ad inizio ripresa: Mignani ci mette il fisico e si gira ma calcia alto. E' il preludio al gol che sembrerebbe riaprire la contesa: Mastropietro mette dentro, nessuno tocca ma tanto basta per beffare Iannarilli e permettere al 10 di segnare direttamente da calcio d'angolo. Ma con questa Ternana non ce n'è, soprattutto con questo Cicerelli: altra conclusione a giro, che accarezza il sette. Il fantasista rossoverde è l'uomo in più e, su una ripartenza, fa 3-1 con un morbido scavetto a battere Boer. Doppietta personale e pietra tombale sul match: la Ternana è al quarto successo consecutivo.