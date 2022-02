Ucraina: Polonia rifiuta giocare con Russia playoff Mondiali

La Polonia rifiuta di giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. La partita è in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. "Basta chiacchiere, è ora di agire", ha scritto il presidente della federazione polacco Cezary Kulesza su Twitter aggiungendo che "questa è l'unica decisione corretta" e che sta lavorando con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla FIFA.