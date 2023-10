Vincono Torres e Pineto

Dopo le sei vittorie in Campionato, la Torres prosegue la serie utile di risultati imponendosi per 1 a 0 nel derby di Coppa Italia contro l'Olbia. Rossoblu pericolosi già al tredicesimo con il sinistro di Lora che esce di un nulla. Al secondo tentativo la Torres passa in vantaggio. Clamoroso errore del portiere Palmisani che rinvia addosso a Sanat e la palla carambola in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Poco dopo la mezz'ora, Olbia ad un soffio dal pareggio. Angolo di Ragatzu per la battuta di Corti che esce davvero di pochissimo.

Secondo tempo, sempre sull'asse Ragatzu - Corti con quest'ultimo che non inquadra lo specchio della porta. Ospiti che ci provano fino alla fine ma il risultato non cambierà più. La Torres vince di misura ed approda ai sedicesimi di finale dove affronterà la Juve Next Gen. Successo esterno del Pineto che elimina l'Ancona. Al Del Conero si comincia con la punizione di Njambe, attento e reattivo Vitali che respinge. Alla seconda opportunità, gli abruzzesi sbloccano il punteggio. Baggi in spaccata anticipa tutti ed infila la porta biancorossa. Meglio il Pineto nel primo tempo, Vitali si oppone cosi alla conclusione di Chakir. Secondo tempo e stesso copione. Diagonale di Chakir e Vitali si salva con l'aiuto del palo. Nel finale, l'unica vera occasione dell'Ancona con la conclusione ravvicinata di Cioffi, respinta d'istinto da Mecorelli. Il Pineto vince, passa il turno e si conferma squadra di Coppa dopo aver conquistato lo scorso anno, quella riservata alle squadre di Serie D.