Assemblea Federale, Folgore: “Nessuna votazione all'ordine del giorno”

“L'Assemblea non si è espressa in merito alla fiducia o sfiducia dei membri del Consiglio Federale attraverso una votazione”. Con una nota stampa, la Società Folgore chiarisce la sua posizione alla luce di comunicati e prese di posizioni scaturite dall'Assemblea Federale del 20 settembre. Secondo la società di Falciano non vi era infatti nessuna votazione all'ordine del giorno e ci si è limitati ad approvare il verbale che riportava gli aggiornamenti in merito al procedimento a carico dei Dirigenti della Federcalcio. Un chiarimento – precisa – che serve ad “evitare strumentalizzazioni o polemiche”.