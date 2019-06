Biglietti ancora disponibili per Francia - Croazia

Lo spettacolo unico e coinvolgente degli Europei U-21, dopo il successo del debutto assoluto del San Marino Stadium in una competizione di tale livello e portata - con tanto di tutto esaurito per il rotondo successo della Romania ai danni della Croazia -, è pronto ad un nuovo capitolo per la sfida tra Francia e Croazia. I transalpini, dopo il successo in extremis di ieri con l’Inghilterra sul prato del Manuzzi di Cesena, puntano al bis al San Marino Stadium. Sarà una novità assoluta quella dei Blues: mai nessuna nazionale francese - tra Under 21 e maggiore - ha calcato il prato di Serravalle nella trentennale storia della selezione sammarinese nel firmamento calcistico di UEFA e FIFA. Divertimento garantito per l’incontro serale di venerdì: calcio di inizio alle 21:00 e biglietti ancora in vendita su vivaticket.it o presso la sede della Federcalcio di San Marino (ore 9:00-12:30 e 15:00- 19:00, in strada di Montecchio, 17 - Città, a non più di € 8,00 per il singolo evento, con riduzioni previste per alcune categorie di età. Non lasciarti scappare l’opportunità irripetibile di vedere all’opera alcuni tra i migliori giocatori della prossima generazione proprio qui a San Marino