Bizzotto: "Vittoria del gruppo". Lepri: "Comunque contento della prestazione"

Intervista a Luigi Bizzotto e Omar Lepri

"È stata una vittoria di tutto il gruppo - commenta l'allenatore della Virtus, Luigi Bizzotto - i ragazzi si sono aiutati molto nel primo tempo, quando eravamo in difficoltà, e nel secondo hanno difeso con attenzione e dedizione il vantaggio. Anche dopo il rosso a De Lucia si sono adattati subito, Elia Ciacci sa fare diversi ruoli, e sono stati bravi aiutandosi vicendevolmente, hanno fatto davvero una buona gara".

"Credo che per le occasioni che abbiamo creato, la mole di gioco e le palle gol, ai ragazzi non si possa dire niente - osserva l'allenatore del Cosmos, Omar Lepri - chiaramente dobbiamo lavorare sugli errori, ma sono contendo della prestazione. Due sconfitte in due scontri diretti? Sì, anche se devo dire che a livello di prestazione della squadra non posso che fare i complimenti, sia in campionato col Murata che in coppa con la Virtus. Ovviamente dobbiamo migliorare nella cattiveria sotto porta, perché creiamo tante occasioni e bisogna concretizzare di più, e bisogna aumentare l'attenzione in fase difensiva".