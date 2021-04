Campionato: al via gli spareggi play-off nel weekend

Anticipazioni Campionato Sammarinese

La Fiorita, Libertas, Folgore e Tre Penne ora aspettano le avversarie che usciranno dagli spareggi play-off. Nel weekend otto squadre con un solo obiettivo: passare il turno e garantirsi i quarti di finale contro le prime 4 della regular season. Ufficializzato il calendario del turno preliminare di Campionato Sammarinese con le quattro partite spalmate tra sabato e domenica. In anticipo, il primo maggio, Juvenes/Dogana-Virtus e Pennarossa-Fiorentino entrambe alle ore 15: la prima si giocherà a Domagnano, la seconda ad Acquaviva e in diretta su San Marino RTV Sport – canale 93 del digitale terrestre – oltre allo streaming sul sito e sulla pagina FB.

Stesso destino per quanto riguarda Tre Fiori-Domagnano in programma domenica 2 maggio, sempre ad Acquaviva e sempre “live” sull'emittente di Stato alle 15. L'altra sfida – l'ultima di questi spareggi – sarà San Giovanni-Murata a Domagnano. Si gioca in gara secca e non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore: in caso di parità, dopo i 90 minuti, sarà la squadra meglio piazzata nella stagione regolare ad avanzare tra le migliori 8 del calcio biancazzurro. Regola, questa, che sarà valida anche per i quarti del 5-6 maggio e per le semifinali del 10 e 11. Il 21 si giocherà la "finalina" per il terzo e quarto posto prima di lasciare spazio alla finalissima del 22 maggio per assegnare il titolo di campione di San Marino.